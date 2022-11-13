«Вообще запредельно»: SHAMAN показал атмосферу на его концерте в Череповце (видео)

Известный вокалист и автор песен Ярослав Дронов, выступающий на сцене под псевдонимом SHAMAN в эти дни гастролирует по России.
Накануне он дал концерт в городе Череповец Вологодской области. В микроблоге SHAMAN показал отрывок выступления. Зал забитый до отказа слушает, как он поет свой хит «Встанем».
«Родные, спасибо вам за потрясающую атмосферу в Череповце. За ваши аплодисменты и огоньки, которые светились так же ярко, как ваши взгляды и улыбки. До встречи сегодня вечером в Ярославле!» - поблагодарил поклонников SHAMAN.
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Фанаты, посмотревшие видео, признали, что это было грандиозно. Они приглашают SHAMANa выступить и в других городах, выражая готовность и желание прийти на концерт.
«Нереальная атмосфера. Чувствуется сильная энергия и поддержка большого зала. Огромное количество любящих тебя и твои песни горящих сердец. Хорошего дня, легкого концерта тебе, наш родной», «Вы – невероятный. Хотелось бы, чтобы в Улан-Удэ приехали тоже», «Добрый вечер. Слышать такой сильный голос, одно удовольствие, а еще и в совокупности с эмоциями, которые ты вкладываешь в исполняемое произведение, вообще запредельно», - высказались в Сети.