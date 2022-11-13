«Вообще запредельно»: SHAMAN показал атмосферу на его концерте в Череповце (видео)

Известный вокалист и автор песен Ярослав Дронов, выступающий на сцене под псевдонимом SHAMAN в эти дни гастролирует по России.

Накануне он дал концерт в городе Череповец Вологодской области. В микроблоге SHAMAN показал отрывок выступления. Зал забитый до отказа слушает, как он поет свой хит «Встанем».