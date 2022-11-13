«Куда летим?»: Брутян и Прилучный заинтриговали поклонников фото из самолета

Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Позже 26-летняя красотка показала заинтригованным подписчикам видео, на котором говорила на другом языке.

Одна из главных парочек российского шоу-бизнеса Павел Прилучный и Зепюр Брутян вновь улетели отдыхать за границу. На днях молодая жена актера обновила свою соцсеть новой совместной фотографией с любимым.

На ней пара запечатлена на борту самолета. Однако Брутян так и не раскрыла место назначения своим подписчикам. Красотка предложила поклонникам звездной пары угадать, куда они летят.

«Куда летим? Ваши варианты?», - игриво подписала Брутян совместное с Павлом фото.

Брутян и Прилучный улетели на отдых. Фото: соцсети

Позже она показала видео, на котором говорила на другом языке. А когда обозначила страну назначения, убрала звук, чтобы люди отгадали по губам.

Звездная пара часто совместно отдыхает. Именно в отпуске в свое время пара и раскрыла отношения. В мае актеры впервые опубликовали совместное фото. Тогда в подписи к снимку Павел рассказал, что он и 26-летняя актриса летят на море. Такое же фото появилось в блоге и у Зепюр.

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