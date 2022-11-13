«Куда летим?»: Брутян и Прилучный заинтриговали поклонников фото из самолета

Одна из главных парочек российского шоу-бизнеса Павел Прилучный и Зепюр Брутян вновь улетели отдыхать за границу. На днях молодая жена актера обновила свою соцсеть новой совместной фотографией с любимым.

На ней пара запечатлена на борту самолета. Однако Брутян так и не раскрыла место назначения своим подписчикам. Красотка предложила поклонникам звездной пары угадать, куда они летят.