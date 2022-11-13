«Куда летим?»: Брутян и Прилучный заинтриговали поклонников фото из самолета

Одна из главных парочек российского шоу-бизнеса Павел Прилучный и Зепюр Брутян вновь улетели отдыхать за границу. На днях молодая жена актера обновила свою соцсеть новой совместной фотографией с любимым.
На ней пара запечатлена на борту самолета. Однако Брутян так и не раскрыла место назначения своим подписчикам. Красотка предложила поклонникам звездной пары угадать, куда они летят.
«Куда летим? Ваши варианты?», - игриво подписала Брутян совместное с Павлом фото.
Брутян и Прилучный улетели на отдых. Фото: соцсети
Позже она показала видео, на котором говорила на другом языке. А когда обозначила страну назначения, убрала звук, чтобы люди отгадали по губам.
Звездная пара часто совместно отдыхает. Именно в отпуске в свое время пара и раскрыла отношения. В мае актеры впервые опубликовали совместное фото. Тогда в подписи к снимку Павел рассказал, что он и 26-летняя актриса летят на море. Такое же фото появилось в блоге и у Зепюр.