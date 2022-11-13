Звезда «Покровских ворот» Марина Дюжева перенесла две операции подряд из-за раздробленной руки

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Юрий Гейко рассказал, что ежедневно на связи с Мариной Дюжевой, которая через него всякий раз передает приветы друзьям, коллегам и поклонникам.

По материалам kp.ru.