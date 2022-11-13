Звезда «Покровских ворот» Марина Дюжева перенесла две операции подряд из-за раздробленной руки

67-летняя звезда театра и кино Марина Дюжева, которую зрители помнят по ролям в картинах «Мимино», «Покровские ворота», «По семейным обстоятельствам», минувшим летом получила бытовую травму.
Марина Дюжева неудачно упала, в результате чего ее рука оказалась фактически раздробленной. Марина Дюжева перенесла операцию, но рука срослась неправильно.
И совсем недавно, 67-летняя звезда вновь легла на стол к хирургам. Сейчас она все еще находится в клинике. Госпитализацию актрисы подтвердил ее супруг, журналист и радиоведущий Юрий Гейко.
«Да, действительно Марина неудачно упала, — подтвердил Юрий Гейко. — Кость раздробилась так, что пришлось делать две операции. Вторая прошла вчера. Перелом оказался сложным. Так что мы сейчас раздельно — она по казенным кроватям. Что интересно, даже со сломанной рукой, после того, как ей наложили лангетку, она умудрялась выходить на сцену и отыгрывать некоторые сцены».
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Юрий Гейко рассказал, что ежедневно на связи с Мариной Дюжевой, которая через него всякий раз передает приветы друзьям, коллегам и поклонникам.
По материалам kp.ru.