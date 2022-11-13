Нос картошкой, глубокая носогубка, прыщи по всему лицу: как выглядит Юлия Ефременкова без фильтров и макияжа

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова называет себя самым честным блогером и время от времени предстает на фото в микроблоге в своем естественном виде.

Юлия Ефременкова не боится показывать себя без фильтров и макияжа, несмотря на то, что в последнее время она довольно часто выглядит не лучшим образом.

Юлия Ефременкова старается не приукрашивать действительность. Поклонники экс-участницы проекта знают, что она неидеальна, как и они сами.

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