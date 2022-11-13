Нос картошкой, глубокая носогубка, прыщи по всему лицу: как выглядит Юлия Ефременкова без фильтров и макияжа

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова называет себя самым честным блогером и время от времени предстает на фото в микроблоге в своем естественном виде.
Юлия Ефременкова не боится показывать себя без фильтров и макияжа, несмотря на то, что в последнее время она довольно часто выглядит не лучшим образом.
Юлия Ефременкова старается не приукрашивать действительность. Поклонники экс-участницы проекта знают, что она неидеальна, как и они сами.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
На этот раз Юлия Ефременкова показала, как она выглядит утром, только проснувшись. На фото в микроблоге она засветила отечное лицо. Видно, что у Ефременковой неидеальная кожа, покрытая прыщиками, нос картошкой, большие щеки и глубокая носогубная впадина. А ведь ей всего 35 лет.
Юлия Ефременкова без макияжа и фильтров. Фото: соцсети
Напомним, Юлия Ефременкова 22 сентября стала мамой сыновей-близнецов. Мальчики постоянно требуют к себе внимания, плохо спят ночью, из-за чего Юлия и выглядит не лучшим образом - она не высыпается, несмотря на помощь папы малышей Мондезира.