Из белого камня, утопает в зелени: Ирина Агибалова из «Дома-2» похвасталась роскошной виллой на Кипре

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова вместе с мужем Юрием Васильевичем живет на две страны - Россию и Кипр. Всю весну, лето и осень Ирина Александровна и Юрий Васильевич живут на своей кипрской вилле, радуясь солнцу и общаясь с младшей дочкой Маргаритой и ее семьей.
Зиму пара проводит в Москве, где живет их старшая наследница Ольга Гажиенко с сыновьями и мужем.
В микроблоге Ирина Агибалова сообщила, что скоро они с Юрием отправятся в Россию, где будут встречать Новый год.
Напоследок Ирина Александровна запечатлела свою виллу, чтобы запомнить, как та выглядела накануне их отъезда.
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Вилла Ирины Агибаловой. Фото: соцсети
Двухэтажный особняк утопает в зелени и цветах, которые рассадила Ирина Агибалова.
«Мы скоро улетаем. Пора наряжать елку и лепить снежную бабу и пельмени с семьей Ольги Гажиенко. А эти фото я оставлю здесь, чтобы потом сравнить, как изменился наш сад за несколько месяцев. Жизнь прекрасна, меняем картинку и радуемся каждому дню», - поделилась Ирина Агибалова.
Бассейн на вилле Ирины Агибаловой. Фото: соцсети
Цветы на вилле Ирины Агибаловой на Кипре. Фото: соцсети