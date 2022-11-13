Из белого камня, утопает в зелени: Ирина Агибалова из «Дома-2» похвасталась роскошной виллой на Кипре

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова вместе с мужем Юрием Васильевичем живет на две страны - Россию и Кипр. Всю весну, лето и осень Ирина Александровна и Юрий Васильевич живут на своей кипрской вилле, радуясь солнцу и общаясь с младшей дочкой Маргаритой и ее семьей.

Зиму пара проводит в Москве, где живет их старшая наследница Ольга Гажиенко с сыновьями и мужем.

В микроблоге Ирина Агибалова сообщила, что скоро они с Юрием отправятся в Россию, где будут встречать Новый год.

Напоследок Ирина Александровна запечатлела свою виллу, чтобы запомнить, как та выглядела накануне их отъезда.

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