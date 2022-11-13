Живот уже огромный: беременная Ольга Орлова обтянула изменившиеся формы белой футболкой

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова 13 ноября отмечает день рождения. Звезде исполнилось 45 лет.

Эту прекрасную дату Ольга Орлова отмечает, находясь в не менее чудесном состоянии. Телеведущая готовится во второй раз стать мамой. Уже совсем скоро она подарит своему супругу дочку.

В микроблоге Ольга Орлова подвела промежуточные итоги, давая понять, что очень благодарна судьбе за все, что с ней происходит.

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