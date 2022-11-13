Живот уже огромный: беременная Ольга Орлова обтянула изменившиеся формы белой футболкой

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова 13 ноября отмечает день рождения. Звезде исполнилось 45 лет.
Эту прекрасную дату Ольга Орлова отмечает, находясь в не менее чудесном состоянии. Телеведущая готовится во второй раз стать мамой. Уже совсем скоро она подарит своему супругу дочку.
В микроблоге Ольга Орлова подвела промежуточные итоги, давая понять, что очень благодарна судьбе за все, что с ней происходит.
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Публикацию Ольга Орлова проиллюстрировала снимком, на котором предстала в компании своих домашних питомцев - собак и кошечки. Ольга Орлова в кадре облачена в джинсы и белую футболку, туго обтянувшую ее объемный живот, который кажется уже просто огромным.
Беременная Ольга Орлова. Фото: соцсети
«Каждый раз анализирую все, что со мной происходит, я думаю: «Господи, неужели я все это заслужила?». Впервые за последние лет тридцать сегодня я не сделаю ни глотка своего любимого шампанского, но это тоже потому, что случилось чудо, которое я очень хотела и очень берегу. И я очень надеюсь, что все еще впереди», - написала под снимком Ольга Орлова.