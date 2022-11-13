Малюсеньким треугольничком Севастьянова прикрыла свой передок, но все равно посрамилась (фото)

Каролина Севастьянова, безусловно, красавица, которые редко появляются на этот свет. У нее совершенно безупречные формы, тонкая талия, длинные ноги, божественное лицо и роскошные волосы. О чем еще девушка может мечтать?

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При этом спортсменка не стесняется демонстрировать свое тело в самых смелых нарядах. Конечно, ей есть, что показать, но порой откровенность ее облачений просто зашкаливает.

К примеру, фолловеров возмутил леопардовый купальник, который едва прикрывал интимные места звезды. Трусики в виде маленького треугольника некоторые почитатели посоветовали переодеть на более приличные.