Алсу сверкнула трепетной «ложбинкой греха», обняв себя за бедра: ну что за девочка-ягодка

Певица Алсу в настоящий момент отдыхает в Дубае. Звезда расцвела на южном солнце, похудела и похорошела. Кажется, что артистка даже стала выглядеть моложе своих 39 лет.

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Вместе с обновлением во внешности к Алсу пришла и большая уверенность в себе. Брюнетка не стесняется выкладывать в Сеть довольно смелые кадры.

На последнем из них Алсу предстает в облагающем топе с откровенным декольте, который французы красиво именуют «ложбинкой греха». При этом знаменитость обняла себя ладонями за бедра, подчеркивая свои формы.