Севастьянова предъявила грудь в форме идеальных шаров, эффектно выкатив их из декольте: зрелище для сильных

Каролина Севастьянова выставила в соцсетях напоказ свой шарообразный бюст, уложив его в откровенное декольте облегающего платья.
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Спортсменка в очередной раз доказала, что ее формы - выше всех похвал, просто идеальные.
Фолловеры, увидев такое зрелище, не смогли пройти мимо, завалив аккаунт Севастьяновой восторженными комментариями.
«Наша гордость!», «Это настоящее?», «Нереально красивая», «Бесподобная», «Cамая лучшая девушка на планете», - пишут пользователи Сети.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети