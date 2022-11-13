Севастьянова предъявила грудь в форме идеальных шаров, эффектно выкатив их из декольте: зрелище для сильных

Каролина Севастьянова.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Нереальной красоты снимок спортсменка выставила в Сеть.

Каролина Севастьянова выставила в соцсетях напоказ свой шарообразный бюст, уложив его в откровенное декольте облегающего платья.

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Спортсменка в очередной раз доказала, что ее формы - выше всех похвал, просто идеальные.

Фолловеры, увидев такое зрелище, не смогли пройти мимо, завалив аккаунт Севастьяновой восторженными комментариями.

«Наша гордость!», «Это настоящее?», «Нереально красивая», «Бесподобная», «Cамая лучшая девушка на планете», - пишут пользователи Сети.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

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