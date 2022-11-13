«Он меня бросит»: Рита Дакота высказала свое опасение по поводу Федора Белогая

Певица Рита Дакота отметила, что только недавно отпустила страх потерять Федора Белогая. Знаменитость не хотела порвать с возлюбленным из-за своего нового пути.

Артистка в последнее время все больше увлекается духовными практиками. Но не желает переходить на вегетарианский способ питания. В отличие от своего избранника.