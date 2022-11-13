«Он меня бросит»: Рита Дакота высказала свое опасение по поводу Федора Белогая

Певица Рита Дакота отметила, что только недавно отпустила страх потерять Федора Белогая. Знаменитость не хотела порвать с возлюбленным из-за своего нового пути.
Артистка в последнее время все больше увлекается духовными практиками. Но не желает переходить на вегетарианский способ питания. В отличие от своего избранника.
«Я сегодня ем и рыбу, и мясо, а Фед вегетарианец. Стану ли я в угоду Феде на ужин есть стейк из тофу, который терпеть не могу, если он не понимает мой выбор? Не думаю. Будет ли он в угоду мне есть стейк из семги? Тоже нет. Мы давно донесли друг другу свои ценности», – отметила Рита.
На примере простого ужина Дакота разобрала, как теперь они с Белогаем решают проблемы и приходят к компромиссам.
К слову, к спокойному отношению к отличиям родных Рита пришла недавно. Раньше певице казалось, что все ее осудят за иной взгляд на жизнь.
«Я боюсь, что он меня бросит. Я боюсь, что все будут надо мной смеяться.. Я боюсь, что близкие не поддержат меня... Моя любимый человек считает, что мои увлечения личностным и духовным ростом — секта, а вся моя семья считает, что моя медитация — грех. А вдруг мы из-за этого отдалимся или расстанемся, и я останусь одна?», – поделилась Рита своими переживаниями в соцсетях.
Напомним, ранее Рита Дакота рассказала личную историю борьбы с зависимым отцом.