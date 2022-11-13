Михалкова маняще «потеряла» грудь, задрав кверху руки: «пампушечка» выскочила наполовину (фото)

Юлия Михалкова заворожила мужчин из числа своих подписчиков в социальных сетях. Экс-звезда «Уральских пельменей» выставила кадр, сделанный на белоснежной яхте, на котором артистка выглядит ну очень пикантно.

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Юмористка подняла вверх руки, позабыв про хлипкий топик. Ее пампушечно-аппетитная грудь не выдержала движения ткани и выскочила наружу, обнажившись наполовину перед публикой. Снимок имел эффект разорвавшейся бомбы.