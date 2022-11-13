Михалкова маняще «потеряла» грудь, задрав кверху руки: «пампушечка» выскочила наполовину (фото)

Юлия Михалкова.

Юлия Михалкова. Фото: Global Look Press

Одежда артистки оказалась крайне хлипкой.

Юлия Михалкова заворожила мужчин из числа своих подписчиков в социальных сетях. Экс-звезда «Уральских пельменей» выставила кадр, сделанный на белоснежной яхте, на котором артистка выглядит ну очень пикантно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Юмористка подняла вверх руки, позабыв про хлипкий топик. Ее пампушечно-аппетитная грудь не выдержала движения ткани и выскочила наружу, обнажившись наполовину перед публикой. Снимок имел эффект разорвавшейся бомбы.

«Что творит, чертовка!», «Можно бесконечно смотреть на воду, огонь и Юлю», «Красивая какая!», «Ох и горяча!» - восхищаются пользователи Сети.

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Читайте также