«Платили как за неделю»: Алексей Котенев поделился результатами съемок в образе Бориса Ельцина

Новые серии «Короны» показывают зрителю знакомство Елизаветы II с президентом Борисом Ельциным. Его сыграл артист Анатолий Котенев.

Актер рассказал, как вживался в роль главы государства.

«Мне звонят: «Толя, я тебе текст послала на роль Ельцина, но сниматься надо уже за границей - в Лондоне. Это «Корона» - культовый сериал». Мы с женой посмеялись. Сняли для проб пародию, хорошо провели время, отправили запись. А потом вдруг от режиссера приходит предложение провести пробы уже через видеоконференцию. Он сидел в Лондоне, переводчица в Мюнхене. Я в Москве», – вспомнил исполнитель роли Ельцина.