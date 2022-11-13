«Платили как за неделю»: Алексей Котенев поделился результатами съемок в образе Бориса Ельцина

Новые серии «Короны» показывают зрителю знакомство Елизаветы II с президентом Борисом Ельциным. Его сыграл артист Анатолий Котенев.
Актер рассказал, как вживался в роль главы государства.
«Мне звонят: «Толя, я тебе текст послала на роль Ельцина, но сниматься надо уже за границей - в Лондоне. Это «Корона» - культовый сериал». Мы с женой посмеялись. Сняли для проб пародию, хорошо провели время, отправили запись. А потом вдруг от режиссера приходит предложение провести пробы уже через видеоконференцию. Он сидел в Лондоне, переводчица в Мюнхене. Я в Москве», – вспомнил исполнитель роли Ельцина.
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Алексей Котенев признался, что роль Бориса Ельцина не далась ему слишком сложно. В силу своего возраста он примерно понимал, что чувствовал тогда российский правитель.
«У меня ипотека и они меня очень сильно поддержали. Я практически все выплатил сразу. И выплаты были cвоевременные. Раскрою маленький секрет, оплачивали там всегда полную неделю работы. Хоть ты день снимался, хоть три дня, платили как за неделю», – похвастался Котенев в беседе с ural.kp.ru.