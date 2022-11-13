«Сладкая булочка! Пальчики-крохотули»: Юдашкина поделилась нежным фото дочки Агаты от Максакова

Галина Юдашкина вместе с мужем Петром Максаковым растит троих детей: старших сыновей Аркадия и Анатолия, а также лапочку-дочку Агату Ариеллу. Для младшей наследницы она выбрала необычное красивое двойное имя. Вся свою беременность вплоть до родов Галина скрывала. А теперь дочка именитого кутюрье Валентина Юдашкина прячет личико малышки.

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При этом Галина охотно делится фото с наследницей, показывая ее в тех ракурсах, чтобы поклонники не смогли разглядеть черты ее лица. Так, дочка модельера показала свежий снимок, крепко сжав пухлую ладошку малютки.