Феликс Эдмундович? Владимир Ильич? Сергей Безруков козырнул новым имиджем с треугольной бородкой

Сергей Безруков неожиданно сменил имидж, отрастив ретро-бородку треугольником и усы. Именно такую носили некогда вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин и революционер Феликс Эдмундович Дзержинский.

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Впрочем, нечто подобное на лице (без усов) некогда было и у наших современников. Например, у шоумена Романа Трахтенберга и даже у американского актера Мела Гибсона.

В необычном образе Сергей Безруков появился на съемках программы «Синяя птица» телеканала «Россия 1», в которой он появится в качестве члена жюри. Проект можно будет увидеть 13 ноября 2022 года в 18.00 по Москве.

Напомним, в телеконкурсе выявляют молодые таланты среди одаренных детей России. Ребята танцуют, поют, показывают трюки перед телезрителями, удивляя даже бывалую аудиторию.