Теперь вылитый Нагиев: звезда «Бумера» Горобченко резко сменил имидж из-за облысения

Харизматичного артиста Сергея Горобченко российский зритель запомнил еще со времен «Бумера», где он снялся с роскошной белокурой шевелюрой. Увы, но в настоящий момент актер распрощался с ней полностью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Вместо волос на голове Горобченко красуется стопроцентно нагиевская лысина, без намека на прическу.
Как рассказал Горобченко, резкая смена имиджа – мера вынужденная, он стал лысеть. Бороться с этой особенностью радикальными методами артист не пожелал и просто отрезал все лишнее
«Я 15 лет живу в состоянии редеющей головы. Принял такое решение и как будто груз с плеч сбросил, мне стало легче», - заявил он журналистам канала НТВ шоу «Ты не поверишь!»
Сергей Горобченко с лысиной. Стоп-кадр: шоу "Ты не поверишь!"/ НТВ