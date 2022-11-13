Теперь вылитый Нагиев: звезда «Бумера» Горобченко резко сменил имидж из-за облысения

Харизматичного артиста Сергея Горобченко российский зритель запомнил еще со времен «Бумера», где он снялся с роскошной белокурой шевелюрой. Увы, но в настоящий момент актер распрощался с ней полностью.

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Вместо волос на голове Горобченко красуется стопроцентно нагиевская лысина, без намека на прическу.

Как рассказал Горобченко, резкая смена имиджа – мера вынужденная, он стал лысеть. Бороться с этой особенностью радикальными методами артист не пожелал и просто отрезал все лишнее