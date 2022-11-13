Теперь вылитый Нагиев: звезда «Бумера» Горобченко резко сменил имидж из-за облысения

Сергей Горобченко.

Сергей Горобченко. Фото: Global Look Press

Артисту пришлось попрощаться с роскошной белокурой шевелюрой.

Харизматичного артиста Сергея Горобченко российский зритель запомнил еще со времен «Бумера», где он снялся с роскошной белокурой шевелюрой. Увы, но в настоящий момент актер распрощался с ней полностью.

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Вместо волос на голове Горобченко красуется стопроцентно нагиевская лысина, без намека на прическу.

Как рассказал Горобченко, резкая смена имиджа – мера вынужденная, он стал лысеть. Бороться с этой особенностью радикальными методами артист не пожелал и просто отрезал все лишнее

«Я 15 лет живу в состоянии редеющей головы. Принял такое решение и как будто груз с плеч сбросил, мне стало легче», - заявил он журналистам канала НТВ шоу «Ты не поверишь!»

Сергей Горобченко с лысиной. Стоп-кадр: шоу "Ты не поверишь!"/ НТВ

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