Выживающая на 15 тысяч сестра Кадышевой так и не дождалась родственницы: даже поговорить не захотела

Когда-то Надежда Кадышева и ее троюродная сестра Светлана жили в деревне Старый Маклауш душа в душу. Дружили, играли, помогали друг другу чем могли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Но когда к одной родственнице пришла популярность, она быстро забыла про другую. Мало того – теперь знать ее не желает. А когда Светлана решила пригласить Надежду на встречу, та проигнорировала ее – молча не пришла. Сестра артистки обиделась – не за себя хотела просить, за внука.

«Мы ездили с внуком в Москву. Хотели поговорить. Про него, конечно же. Он и песни сочиняет, голос красивый. С Надей… Она не пришла. Могла бы хоть слово сказать. Мы же родственники», — пожаловалась Светлана журналистам телепередачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

По словам Светланы, она сама получает мизерную пенсию – 15 тысяч, сильно экономит, даже свет старается лишний раз не включать. Не так давно умер ее муж от аутоимунного заболевания и даже в период его страданий Кадышева не предлагала свою помощь.