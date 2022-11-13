Роузи Хантингтон-Уайтли впервые показала лицо наследницы Джейсона Стейтема

Среди последних публикаций личного микроблога модели Роузи Хантингтон-Уайтли появилась фотография ее дочери Изабеллы. Примечательно, что это первый снимок малышки с лицом.

Роузи одна из тех знаменитостей, кто долгое время скрывал внешность ребенка. Модель часто публиковала эпизоды из жизни Изабеллы. Но при этом никогда не показывала глазки и щечки своей принцессы.

Но недавно Хантингтон-Уайтли решила снять табу с лица.

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