Роузи Хантингтон-Уайтли впервые показала лицо наследницы Джейсона Стейтема

Среди последних публикаций личного микроблога модели Роузи Хантингтон-Уайтли появилась фотография ее дочери Изабеллы. Примечательно, что это первый снимок малышки с лицом.
Роузи одна из тех знаменитостей, кто долгое время скрывал внешность ребенка. Модель часто публиковала эпизоды из жизни Изабеллы. Но при этом никогда не показывала глазки и щечки своей принцессы.
Но недавно Хантингтон-Уайтли решила снять табу с лица.
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Дочь Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: соцсети
«Этот восторг. Яблоко от яблони недалеко падает», — подписала фото модель.
Тем самым знаменитость дала понять, какой хороший вкус у малышки с детства. Изабелла, как и ее мама, знает толк в моде.