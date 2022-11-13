«Усы кустистые на месте!»: Николаев стянул повисшие кудри в хвост, засветив пышущее здоровьем лицо

Юлия Проскурякова поделилась свежим фото с мужем Игорем Николаевым и дочкой Вероникой на пляже. Именитый композитор увез семью в Дубай. На фото возлюбленный певицы предстал в курортном одеянии. Поклонники с трудом узнали музыканта.

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