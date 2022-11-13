«Усы кустистые на месте!»: Николаев стянул повисшие кудри в хвост, засветив пышущее здоровьем лицо

Юлия Проскурякова поделилась свежим фото с мужем Игорем Николаевым и дочкой Вероникой на пляже. Именитый композитор увез семью в Дубай. На фото возлюбленный певицы предстал в курортном одеянии. Поклонники с трудом узнали музыканта.
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Игорь Николаев сам на себя не похож. Фото: соцсети
62-летний муж Юлии Проскуряковой стянул свои повисшие кудри резинкой, собрав волосы в хвост. Чтобы соблюсти инкогнито, артистка надел затемненные солнезащитные очки. Из привычного остались только усы. К тому же, фанаты заметили, что композитор наел щеки. Так, зачесав волосы, он показал пышущее здоровьем лицо.
«Усы кустистые на месте!», «Во Игорек отъелся-то!», «Чем жена молодая кормит?», «Стрижку пора давно сделать», «Куда волосы девал?», «Оплыл?», «Вкусно поесть любит, небось», - пишут фолловеры.