Звезда «Сумерек» женился на своей тезке

Исполнитель главной роли в фильме «День святого Валентина» Тейлор Лотнер стал мужем Тейлор Доум после четырех лет отношений.
Кареглазый брюнет запомнился поклонникам как Джейкоб из «Сумерек». У Лотнера есть армия поклонниц. Некоторых из них перемены в жизни актера могли расстроить. Так как теперь Тейлор – муж.
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Артист обручился в одном из винодельческих хозяйств Калифорнии. Избранницей знаменитости стала медсестра Тейлор Доум.
Фотографии со свадьбы опубликовали в dailymail.co.uk.
Напомним, ранее дочь бывшего американского президента вышла замуж. 29-летняя Тиффани Трамп стала женой 25-летнего миллиардера.