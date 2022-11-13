Звезда «Сумерек» женился на своей тезке

Исполнитель главной роли в фильме «День святого Валентина» Тейлор Лотнер стал мужем Тейлор Доум после четырех лет отношений.

Кареглазый брюнет запомнился поклонникам как Джейкоб из «Сумерек». У Лотнера есть армия поклонниц. Некоторых из них перемены в жизни актера могли расстроить. Так как теперь Тейлор – муж.

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Артист обручился в одном из винодельческих хозяйств Калифорнии. Избранницей знаменитости стала медсестра Тейлор Доум.