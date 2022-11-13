«Жиденькие сопельки! Кого дурить?»: 73-летняя Пугачева «пришпилила» шиньон на макушку

Алла Пугачева продолжает вести бурную светскую жизнь в Израиле. Так, жена шоумена Максима Галкина* посетила концерт певицы Юлии Зиверт. Примадонна давняя поклонница ее творчества.
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Для выхода в свет Алла Пугачева выбрала молодежный аутфит, уделив особое внимание прическе с эффектном мокрых волос. На макушку певица приладила пушистый шиньон, оставив у лица кокетливые пряди в виде легкой волны. А свою пышную челку артистка расчесала, пригладив тонкие волоски.
Алла Пугачева с певицей Зиверт. Фото: соцсети
«Жиденькие сопельки под париком! Кого дурить?», «Челка-то своя? Или тоже парик», «Своя-своя! Волосики-проволочки», «Один и тот же паричок на все времена», «Модная какая! Аллуся», «Классная! Завидуйте молча», - пишут фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента