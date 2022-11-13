«Жиденькие сопельки! Кого дурить?»: 73-летняя Пугачева «пришпилила» шиньон на макушку

Алла Пугачева продолжает вести бурную светскую жизнь в Израиле. Так, жена шоумена Максима Галкина* посетила концерт певицы Юлии Зиверт. Примадонна давняя поклонница ее творчества.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Для выхода в свет Алла Пугачева выбрала молодежный аутфит, уделив особое внимание прическе с эффектном мокрых волос. На макушку певица приладила пушистый шиньон, оставив у лица кокетливые пряди в виде легкой волны. А свою пышную челку артистка расчесала, пригладив тонкие волоски.