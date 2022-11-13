«По утрам выпивает»: Миро показала Бузову в реальности (фото не для слабонервных)

Блогер Лена Миро обвинила Ольгу Бузову в том, что она использует компьютерную ретушь, выкладывая свои фото в Сеть. И предъявила в своем ЖЖ снимок певицы, который она считает натуральным.

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Миро считает, что Бузова в маске показывает публике себя такой, какой сама себя видит – с гладкой кожей, красивой, свежей. Блогер считает, что это в принципе не так уж плохо – Бузова имеет на это право.

«Накладывая на лицо и зону декольте ретушь, Бузова как бы кричит миру, какая она гладенькая, нежная, милая и по утрам выпивает стакан воды для здоровья. Мы же, когда видим фото без ретуши, все гадаем, что же она делает с самого утра, чтобы так выглядеть?

Думала я и думала, но так и не пришла к однозначному выводу, нужно ли Бузовой использовать фоторедакторы», - рассудила Лена Миро.