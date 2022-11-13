Михалкова зазывно отклячила «бампер», сверкая притягательной линией тела (горячее фото)

Юлия Михалкова.

Юлия Михалкова. Фото: Global Look Press

Юлия Михалкова обладает манящими формами, слов нет.

Юлия Михалкова показала вальяжный кадр в джинсах, которые подчеркивали линии ее притягательного тела.

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39-летняя артистка встала в эффектную позу, оттопырив мягкости в сторону и подчеркнув женственные изгибы правильной постановкой перед камерой.

При этом живот Михалковой слегка приоткрылся, привлекая к себе внимание.

«Хороша, чертовка!», «Нереальная наша», «Юлечка, такая вы красивая», «Все краше и краше с годами», - восхитились фолловеры Юлией Михалковой.

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

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