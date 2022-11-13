Михалкова зазывно отклячила «бампер», сверкая притягательной линией тела (горячее фото)

Юлия Михалкова показала вальяжный кадр в джинсах, которые подчеркивали линии ее притягательного тела.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

39-летняя артистка встала в эффектную позу, оттопырив мягкости в сторону и подчеркнув женственные изгибы правильной постановкой перед камерой.

При этом живот Михалковой слегка приоткрылся, привлекая к себе внимание.