Михалкова зазывно отклячила «бампер», сверкая притягательной линией тела (горячее фото)

Юлия Михалкова показала вальяжный кадр в джинсах, которые подчеркивали линии ее притягательного тела.
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39-летняя артистка встала в эффектную позу, оттопырив мягкости в сторону и подчеркнув женственные изгибы правильной постановкой перед камерой.
При этом живот Михалковой слегка приоткрылся, привлекая к себе внимание.
«Хороша, чертовка!», «Нереальная наша», «Юлечка, такая вы красивая», «Все краше и краше с годами», - восхитились фолловеры Юлией Михалковой.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети