«Довольная! Вся сияет... улыбается»: как сейчас 73-летняя Пугачева выглядит в Израиле

Алла Пугачева давняя поклонница творчества певицы Юлии Зиверт. Так, жена шоумена Максима Галкина* не смогла пропустить концерт любимой артистки в Израиле. Фанаты запечатлели Примадонну, когда та в сопровождении охраны прошествовала мимо них. Путь для именитой певицы отгородили так, чтобы праздные зеваки не бросились просить у Примадонны автограф.

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