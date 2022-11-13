«Довольная! Вся сияет... улыбается»: как сейчас 73-летняя Пугачева выглядит в Израиле

Алла Пугачева давняя поклонница творчества певицы Юлии Зиверт. Так, жена шоумена Максима Галкина* не смогла пропустить концерт любимой артистки в Израиле. Фанаты запечатлели Примадонну, когда та в сопровождении охраны прошествовала мимо них. Путь для именитой певицы отгородили так, чтобы праздные зеваки не бросились просить у Примадонны автограф.
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Алла Пугачева с певицей Зиверт. Фото: соцсети
Алла Борисовна улыбалась, буквально сияя на публике. Помолодевшая Примадонна даже обмолвилась парой слов с поклонниками.
«Довольная! Вся сияет... улыбается!», «Кайф!», «Скорби на лице не видно», «Похорошела, такая молоденькая», - пишут фолловеры.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента