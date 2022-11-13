«В наш долгожданный»: Ханна с мужем и дочкой перебрались в новый дом

Жена бизнесмена Пашу – Ханна – сообщила поклонникам радостную новость. Она переехала в новые апартаменты.
Ханна думала, что Новый 2022-ой год встретит в роскошном загородном доме. Но артистка поспешила с переездом. Ремонт в новом пристанище не был завершен.
Зато 2023 год Ханна точно отпразднует в стенах свежего коттеджа. Так как она уже заехала по новому адресу.
Ханна с дочкой в новом доме. Фото: соцсети
«Ребята, наконец-то! Мы переехали в долгожданный дом! Четыре года стройки, работы 24/7 для того, чтобы наш дом был именно таким, каким мы его представляли», – написала Ханна в личном микроблоге.