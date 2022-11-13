«В наш долгожданный»: Ханна с мужем и дочкой перебрались в новый дом

Жена бизнесмена Пашу – Ханна – сообщила поклонникам радостную новость. Она переехала в новые апартаменты.

Ханна думала, что Новый 2022-ой год встретит в роскошном загородном доме. Но артистка поспешила с переездом. Ремонт в новом пристанище не был завершен.

Зато 2023 год Ханна точно отпразднует в стенах свежего коттеджа. Так как она уже заехала по новому адресу.