«Была на эмоциональном дне»: Анна Седокова сделала откровенное признание

В связи с 20-летием музыкальной карьеры артистка Анна Седокова поделилась душевными переживаниями и подробностями перемен в жизни.

Седокова поменяла прическу и заметно похудела. Певица рассказала, что предшествовало этому.

«Долгое время я была на эмоциональном дне. И несмотря на то, что внешне все было хорошо, внутри мне было очень плохо. Когда я опустилась на самую нижнюю точку, я оттолкнулась от этого дна и поднялась на поверхность», – отметила Анна.