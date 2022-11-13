«Была на эмоциональном дне»: Анна Седокова сделала откровенное признание

В связи с 20-летием музыкальной карьеры артистка Анна Седокова поделилась душевными переживаниями и подробностями перемен в жизни.
Седокова поменяла прическу и заметно похудела. Певица рассказала, что предшествовало этому.
«Долгое время я была на эмоциональном дне. И несмотря на то, что внешне все было хорошо, внутри мне было очень плохо. Когда я опустилась на самую нижнюю точку, я оттолкнулась от этого дна и поднялась на поверхность», – отметила Анна.
«Наверное, мне было нужно так упасть, чтобы всплыть. И, поверьте, сейчас вы видите лишь 10 процентов того, что я делаю. Очень скоро вы все узнаете и поймете, что этот прорыв был невероятным», – добавила Седокова в беседе с hellomagrussia.ru.
Напомним, ранее Анна Седокова записала кавер на песню «Не оставляй меня, любимый!». Ранее эту композицию артистка пела в составе группы «ВИА Гра».