Итальянский театр «Ла Скала» отказался отменять «Бориса Годунова»

В знаменитом итальянском театре «Ла Скала» совсем скоро откроется новый театральный сезон и зрители с нетерпением ждут того дня, когда увидят на сцене оперу русского композитора Модеста Петровича Мусоргского «Борис Годунов».

Примечательно, что генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш несколько дней назад призвал театр отказаться от «Годунова».

«Культура используется Российской Федерацией для придания веса утверждению о ее величии и могуществе», - жаловался консул в письме, которое отправил и в «Ла Скала», и в миланскую мэрию.

Но театр ответил на его претензии категорическим отказом. Русскую культуру там отменять не хотят и руководство театра считает, что политику и искусство ни в коем случае нельзя смешивать.

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