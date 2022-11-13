После пары бокалов Меган Маркл начинает материться: эксперты обсуждают еще один недостаток герцогини

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл не только капризна, хитра и своенравна, но еще и умеет ругаться как сапожник. Королевский эксперт Ричард Иден заявил об этом в подкасте Palace Confidential.

По словам Идена, герцогине Сассекской очень трудно побороть эту привычку, которая выработалась у нее до брака - во времена веселых вечеринок и съемок в кино.

Издание Express ранее обращало внимание читателей на тот факт, что до свадьбы у Меган был свой сайт The Tig, посвященный красоте и успешному образу жизни. На этом сайте будущая герцогиня писала довольно-таки откровенные вещи, например, в начале 2016-го она опубликовала список своих планов и задач на ближайший год, куда внесла пункт, касающийся употребления бранных слов.

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