Долина объявила, что в январе покидает Россию: выбрала местечко потеплее и поспокойнее

Лариса Долина в беседе с корреспондентом МК.ru призналась, что уже два года не была в отпуске. Теперь же она решила последовать примеру многих отечественных знаменитостей и сбежать из России в жаркие страны.

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«В январе уедем на Мальдивы. Я люблю этот край: во-первых, там мало народу, а во-вторых — голубой океан и белый песок», - объяснила свой выбор Лариса Долина.

Обычно певица проводит отпуск в компании своих ближайших родственников – дочери Ангелины и внучки Сашеньки.

К слову, внучка Долиной решила пойти по ее стопам и стать певицей. Она уже иногда выходит на сцену и впечатляет зрителей своим вокалом.