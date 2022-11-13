«Лучший на свете отец»: Артемий Лебедев поделился подробностями личной жизни после развода

«Обойдя любой запрет, ребенок умнеет. Это и есть воспитание, это и есть развитие, потому что он открыл границы. С детьми не надо дружить! Это нехорошо. Фигура родителя в жизни каждого человека очень важна. Это некая система ценностей, такой столп, отдельная сущность. Есть много того, что с родителями не обсуждаем, и эта граница нужна. Есть все остальные в мире, с которыми можешь делать все, что хочешь, кроме родителей», – поделился Лебедев в шоу «Света вокруг света».