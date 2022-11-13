«Лучший на свете отец»: Артемий Лебедев поделился подробностями личной жизни после развода

Бизнесмен Артемий Лебедев рассказал о своих принципах воспитания детей.
У Лебедева десять детей и пять жен. На этом веб-дизайнер не собирается останавливаться. Артемий считает, что он хороший отец. Поскольку его совершеннолетние дети уже полностью самостоятельные.
Знаменитость умеет помочь реализоваться наследникам. Поэтому количество детей его не пугает:
«Я считаю, что я лучший на свете отец, который прекрасно воспитывает полноценных детей. У меня четверо уже совершеннолетних — полностью самостоятельны воспитаны и выпущены, а шесть — на подходе. Я хочу быть адекватным папой, хотя это не всегда получается».
«Обойдя любой запрет, ребенок умнеет. Это и есть воспитание, это и есть развитие, потому что он открыл границы. С детьми не надо дружить! Это нехорошо. Фигура родителя в жизни каждого человека очень важна. Это некая система ценностей, такой столп, отдельная сущность. Есть много того, что с родителями не обсуждаем, и эта граница нужна. Есть все остальные в мире, с которыми можешь делать все, что хочешь, кроме родителей», – поделился Лебедев в шоу «Света вокруг света».