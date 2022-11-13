Алкоголь или вернувшаяся «бумерангом» черная магия: участники «Битвы экстрасенсов» выясняли, от чего умер Пьер Нарцисс

В последнем выпуске популярного телешоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ участникам дали интересное задание - понять, что стало причиной смерти известного певца, выпускника «Фабрики звезд» Пьера Нарцисса.
Известно, что сердце артиста остановилось после того, как он перенес операцию на почке. Но близкие Пьера продолжают ощущать его присутствие рядом и наблюдают необъяснимые явления, а потому заподозрили, что к его смерти причастны потусторонние силы.
Например, когда супруга Нарцисса Валерия Калачева говорила с дочкой о папе, телевизор в комнате вдруг выключился, а со стены свалилась рамка с фото.
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Экстрасенс Евгения Ивашина почувствовала что здоровье «шоколадного зайца» действительно подорвал черный маг, причем Пьер был с ним знаком, утверждает она. Концертный директор певца Сергей Дворцов ей поверил, потому как он точно знает: Нарцисс обращался к «специалистам», чтобы ему помогли привлечь деньги и успех.
Ариэль Грант и Марат Калугин тоже считают, что в деле замешана магия. Ангелина Изосимова увидела все более подробно - она рассказала, что Пьер обращался к кому-то, чтобы вернуть свою жену после развода, и неудачно примененное колдовство вернулось, ударив по нему самому.
На Валерию эти откровения произвели большое впечатление. Она утверждает, что муж действительно угрожал, что отправит ее вещь в Африку к колдуну, и тот поможет их браку.
«Ты даже знать не будешь. Зачем нам лишние движения, людей напрягать? Давай сойдемся», - пугал ее Нарцисс.
После смерти певца девушка нашла эту вещь в конверте транспортной компании.