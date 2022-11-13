Алкоголь или вернувшаяся «бумерангом» черная магия: участники «Битвы экстрасенсов» выясняли, от чего умер Пьер Нарцисс

В последнем выпуске популярного телешоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ участникам дали интересное задание - понять, что стало причиной смерти известного певца, выпускника «Фабрики звезд» Пьера Нарцисса.

Известно, что сердце артиста остановилось после того, как он перенес операцию на почке. Но близкие Пьера продолжают ощущать его присутствие рядом и наблюдают необъяснимые явления, а потому заподозрили, что к его смерти причастны потусторонние силы.

Например, когда супруга Нарцисса Валерия Калачева говорила с дочкой о папе, телевизор в комнате вдруг выключился, а со стены свалилась рамка с фото.

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Экстрасенс Евгения Ивашина почувствовала что здоровье «шоколадного зайца» действительно подорвал черный маг, причем Пьер был с ним знаком, утверждает она. Концертный директор певца Сергей Дворцов ей поверил, потому как он точно знает: Нарцисс обращался к «специалистам», чтобы ему помогли привлечь деньги и успех.