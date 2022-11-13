«Страна предателей не примет!»: раздавленную в Израиле Пугачеву добил отказом политик

Алла Пугачева засветилась на израильской тусовке с актером Максимом Виторганом, комиком Семеном Слепаковым, иноагентом Михаилом Шацем, рэпером Noize, музыкантами Соней Таюрской и Ильей Прусикиным.
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Все они, напомним, покинули Россию после известных событий и засветились с нелицеприятными высказываниями в адрес соотечественников и родины.
Политик Роман Худяков заметил, что эмигранты часто сбиваются в кучки за границей, обсуждают общие проблемы, свой новый образ жизни, вспоминают былое. А еще говорят о возвращении в Россию.
«И во время октябрьской революции, и в 1941 году многие тоже бежали за рубеж, да и раньше – еще во времена Польско-Литовского нашествия, и кто-то надеялся вернуться. Но страна уже стала совсем другой. Она предателей не примет!» - заявил Худяков в своих соцсетях.
Русские эмигранты в Израиле. Фото: соцсети