«Страна предателей не примет!»: раздавленную в Израиле Пугачеву добил отказом политик

Алла Пугачева засветилась на израильской тусовке с актером Максимом Виторганом, комиком Семеном Слепаковым, иноагентом Михаилом Шацем, рэпером Noize, музыкантами Соней Таюрской и Ильей Прусикиным.

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Все они, напомним, покинули Россию после известных событий и засветились с нелицеприятными высказываниями в адрес соотечественников и родины.

Политик Роман Худяков заметил, что эмигранты часто сбиваются в кучки за границей, обсуждают общие проблемы, свой новый образ жизни, вспоминают былое. А еще говорят о возвращении в Россию.