«Так будет правильно»: Настасья Самбурская навсегда отказалась от вредных привычек

Бывшая подопечная Виктора Дробыша – Настасья Самбурская – призналась в аскезе. Знаменитость пообещала себе не употреблять алкоголь и не курить сигареты.

Несмотря на скандалы и провокационный образ, Самбурская больше не хочет эпатировать публику. Она приняла решение отказаться от влияющих на психику веществ.

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«Я решила взять аскезу на алкоголь и сигарет на всю жизнь. Потому что решила, что так будет правильно. Аскеза — такая вещь, когда отказываешься от чего-то в пользу того, что не хватает. И я решила, что в моей жизни мало творчества. И за текущий год у меня было девять ролей. Где-то один съемочный день, где-то три, где-то крупный сериал. В итоге работы стало больше, чем было», – рассказала Самбурская в YouTube-шоу «Стрелец-Молодец».