Михалкова бесстыдно показала «переднюю интимность»: явилась на яхту в исподнем (горячее фото)

Юлия Михалкова запечатлелась на яхте для своих соцсетей в купальнике, удивляя поклонников видами.

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Звезда примерила купальник с высокой посадкой, очень смело подчеркнув определенные части тела. Фолловеры не скрыли, что от такого зрелища у них челюсть отвисла. Что говорить, нужно обладать определенной смелостью, чтобы вот так открыто демонстрировать себя.

Впрочем, Юлия Михалкова роскошно выглядит для своих 39 лет. И ей явно не нужно прятать недостатки фигуры под одеждой.