Сын Эвелины Бледанс вышел на подиум вместе с победителем проекта «Голос. Дети»

10-летний сын актрисы Эвелины Бледанс Семен Семин в очередной раз доказал, что «солнечные» дети очень часто могут делать все то же самое, что и обычные. Даже участвовать в модных показах!

В субботу, 12 ноября, Сема участвовал в показе юбилейной коллекции Надежды Шибиной на международной неделе моды Estet Fashion Week. На подиум сын актрисы, весь в белом, вышел вместе с 13-летним Валерой Кузаковым - победителем шестого сезона проекта «Голос. Дети». Затем к ребятам присоединилась сама Эвелина.

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