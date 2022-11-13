«Повезло Курниковой»: подписчиков Иглесиаса восхитил его поступок по отношению к фанату

Знаменитый певец Энрике Иглесиас опубликовал на своей странице в соцсети видео, на котором запечатлен весьма трогательный момент общения артиста с его поклонником.
Иглесиас сидел в машине, когда водитель проезжавшей машины заметил его через открытое окно и остановился рядом, чтобы сделать фото. Фанат и подумать не мог, что улыбающийся Энрике выйдет из авто и встанет рядом с ним, чтобы совместное селфи получилось действительно крутым.
«Ты просто удивительно ведешь себя с поклонниками! Тому парню очень повезло!» - написала одна из подписчиц певца.
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Многие отмечают, что возлюбленная Энрике - теннисистка Анна Курникова - очень счастливая женщина. Она смогла найти такого парня и отца для своих детей, о каком многие не смеют даже мечтать.
Напомним, что Курникова и Иглесиас вместе уже более 20 лет. Пара воспитывает двойняшек Николаса и Люси, а также младшую дочь Мэри, которую они называют русским именем Маша. Узаконить свои отношения они так и не решились, потому как оба не верят в то, что возня с бумажками может сделать отношения более крепкими или защитить от расставания.