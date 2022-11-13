Анна Семенович примерила полупрозрачный бюстгальтер на свои «дыньки» (фото)

Анна Семенович - сексуальный образ

Анна Семенович. Фото: соцсети

По словам певицы, женщины не должны забывать радовать себя.

Певица Анна Семенович в субботу порадовала своих многочисленных поклонников, опубликовав в соцсети фото в полупрозрачном бюстгальтере и черном шелковом халатике.

«Не забывайте радовать себя», - написала она.

Звезда, конечно же, хотела разрекламировать нижнее белье среди подписчиц-женщин, но радуются такой рекламе в основном представители сильного пола.

По мнению большинства дам, цена бюстгальтеров Семенович высоковата, да и некоторые модели не слишком практичны - все просвечивает и к тому же столь тонкий материал не сможет обеспечить поддержку большой груди.

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Анна Семенович показала пикантный снимок . Фото: соцсети

Ранее Семенович анонсировала выход своей новой песни под названием «Мой человек». Она появится на музыкальных площадках уже в понедельник, 14 ноября.

«Хочу пожелать обрести свое счастье, найти того единственного человека, с которым у вас вспыхнут настоящие, глубокие, искренние чувства!» - написала артистка.

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