Гитарист и основатель группы The Clash Кит Левен скончался на 66-м году жизни

В Великобритании умер известный рок-музыкант - гитарист и один из основателей групп The Clash и Public Image Ltd Кит Левен. Одному из самых влиятельных гитаристов всех времен было 65 лет.
Печальную новость уже подтвердил его друг Адам Хаммонд.
«С большой печалью сообщаю, что мой близкий друг и легендарный гитарист Public Image Limited Кит Левин скончался в пятницу, 11 ноября», - написал он в своем аккаунте в Twitter.
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На протяжении двух лет Кит боролся с онкологией - у него был рак печени. И тем не менее, его смерть стала для всех большой неожиданностью.
«У него было так много планов и так много текущих проектов», - отметил Хаммонд.