«Со скидкой стоит как машина»: Оксана Самойлова примерила свадебное платье (видео)

Блогер Оксана Самойлова в субботу вечером продолжила выбирать свадебные платья. Для этого она отправилась в дорогой свадебный салон.

«Я снова топаю на примерку свадебных платьев. Вопрос стоит очень остро - у меня нет ни одного платья, а не нужно четыре. В общем, сегодня у меня вторая попыточка», - рассказала Оксана, пока шла по улице.

В салоне к приходу знаменитой клиентки старательно готовились: платья, которые ей могут подойти, уже висели на вешалках, а на столике стояло шампанское в ведерке со льдом, цветы и сладости. Оксана, увидев все это, призналась, что быть невестой - очень приятно.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»