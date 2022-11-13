«Со скидкой стоит как машина»: Оксана Самойлова примерила свадебное платье (видео)

Блогер Оксана Самойлова в субботу вечером продолжила выбирать свадебные платья. Для этого она отправилась в дорогой свадебный салон.
«Я снова топаю на примерку свадебных платьев. Вопрос стоит очень остро - у меня нет ни одного платья, а не нужно четыре. В общем, сегодня у меня вторая попыточка», - рассказала Оксана, пока шла по улице.
В салоне к приходу знаменитой клиентки старательно готовились: платья, которые ей могут подойти, уже висели на вешалках, а на столике стояло шампанское в ведерке со льдом, цветы и сладости. Оксана, увидев все это, призналась, что быть невестой - очень приятно.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»
Подписчикам Самойлова показалась в самом шикарном платье, достойном принцессы. И продается оно по цене, заплатить которую может себе позволить разве что принцесса. Ну, или блогер с 15 миллионами подписчиков.
«Sale price как машина», - написала Оксана.
Напомним, что она и рэпер Джиган уже давно женаты и воспитывают трех дочек и маленького сына. Спустя годы пара решила еще раз повторить свадебные клятвы и отпраздновать свой удачный брак.