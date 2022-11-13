Влюбленный взгляд: Павел Прилучный и Зепюр Брутян предстали в самолете

Павел Прилучный является одним из самых известных актеров в России. Он снялся в десятках разных кинокартин. Звезда сериала «Мажор» восемь лет прожил с Агатой Муцениеце. У них появилось двое детей: сын Тимофей и дочка Мия. Однако в 2020 году они развелись. А недавно артист женился на молодой коллеге Зепюр Брутян.
Для своей возлюбленной Прилучный устроил роскошную свадьбу. Теперь они часто появляются вместе на красных дорожках. Поклонники отмечают, что Брутян похожа на его экс-супругу. Накануне они пришли вместе на премьере заключительных серий второго сезона «Игры на выживание»
А вот вечером 12 ноября влюбленные оказались на борту самолета. Они собрались в новое путешествие. Павел облачился в горчичный свитер с высоким воротом. В одном стиле с ним оделась жена, выбрав свитер изумрудного цвета.
Однако актер сразу дал намек, что они летят либо в провинциальный город, либо в Сочи, либо в Минск или Ереван.
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Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились парой. Многие посчитали, что у Зепюр влюбленный взгляд. «С такой девочкой, веди себя прилично, Паша», «Обожаю вас, красивее пары не видела», «Паш, твоя женщина, вот твоя!», «Ну вы очень милые», — стали писать подписчики.