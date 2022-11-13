Влюбленный взгляд: Павел Прилучный и Зепюр Брутян предстали в самолете

А вот вечером 12 ноября влюбленные оказались на борту самолета. Они собрались в новое путешествие. Павел облачился в горчичный свитер с высоким воротом. В одном стиле с ним оделась жена, выбрав свитер изумрудного цвета.

Однако актер сразу дал намек, что они летят либо в провинциальный город, либо в Сочи, либо в Минск или Ереван.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».