Два громадных чемодана взяла: Нетребко в укороченных джинсах и алой косухе отметилась в аэропорту Вены

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных исполнительниц в мире. Она уже давно завоевала любовь публики. Певица живет в Вене, где растит сына Тьяго со своим мужем Юсифом Эйвазовым. Однако артистка много гастролирует. В этом году она уже ездила в Италию, Израиль, а недавно вернулась из Испании.
Обычно Нетребко успевает не только давать концерты, но гулять, видеться с друзьями. Каждый раз она предстает в новых ярких образах. В Мадриде певица щегольнула в леопардовых брюках и жакете. А вот во время прогулке в лесу в Вене она была в клетчатом пальто с меховыми рукавами.
И вот 12 ноября Анна снова отправилась в поездку. Артистка запечатлелась на фоне аэропорта. Она предстала в укороченных джинсах с вышивкой и алой косух, у которой рукава были с бахромой. Лук певица дополнила белыми лоферами и сумкой-шоппером. Она сделала пышные кудри. С собой звезда взяла два огромных чемодана.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Лишь через неделю у Анны будет выступление в Аргентине. Не исключено, что она намерена устроить небольшое путешествие по стране перед концертом. Поклонники были восхищены образом певицы. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего яркая женщина», «Прическа вам так идет! Молодит вас», «Диву видно сразу», — стали писать подписчики.