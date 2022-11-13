Два громадных чемодана взяла: Нетребко в укороченных джинсах и алой косухе отметилась в аэропорту Вены

И вот 12 ноября Анна снова отправилась в поездку. Артистка запечатлелась на фоне аэропорта. Она предстала в укороченных джинсах с вышивкой и алой косух, у которой рукава были с бахромой. Лук певица дополнила белыми лоферами и сумкой-шоппером. Она сделала пышные кудри. С собой звезда взяла два огромных чемодана.

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