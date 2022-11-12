Выходной с папой: Макаров заснял подросшую дочку Кудрявцевой в уггах и пуховике в сердечко на шоу Плющенко

Лера Кудрявцева уже давно стала знаменитой. Она ведет несколько передач на телевидении. Блондинка также часто соглашается вести праздничные концерты. Накануне она отметилась в Кремле, где выступали артисты в честь дня рождения канала «Муз-ТВ». Телеведущая в пышной юбке блистала там с Давой, так как они вели мероприятие.
В последнее время у Леры много съемок. Она не всегда проводит вечера дома. Молодой муж телеведущей Игорь Макаров в прошлом году лишился работы. Он присматривает за четырехлетней дочкой Марией и часто сам забирает ее из садика.
Примечательно, что 12 ноября Макаров отправился на шоу Евгения Плющенко. Они давно дружат. Фигурист на льду отпраздновал свое 40-летие. Приехал его поздравить даже Филипп Киркоров. На этот раз Игорь заснял дочку в спортивном костюме и розовом пуховике в сердечко. Ее наряд дополняли серебристые угги. На трибунах Мария улыбалась, смотря на папу.
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Игорь Макаров с дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие похвалили мужа Кудрявцевой, который уделяет время ребенку. «Красивая принцесса от красивых родителей», «Чудо-человечек! Машенька, папина доча!», «Двое из ларца, одинаковы с лица!», «Какой вы молодец», «Счастливая такая», — пишут пользователи Сети.