Выходной с папой: Макаров заснял подросшую дочку Кудрявцевой в уггах и пуховике в сердечко на шоу Плющенко

Примечательно, что 12 ноября Макаров отправился на шоу Евгения Плющенко. Они давно дружат. Фигурист на льду отпраздновал свое 40-летие. Приехал его поздравить даже Филипп Киркоров. На этот раз Игорь заснял дочку в спортивном костюме и розовом пуховике в сердечко. Ее наряд дополняли серебристые угги. На трибунах Мария улыбалась, смотря на папу.

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