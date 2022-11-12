Подчеркнула изящную фигуру: Алсу в майке и модных брюках с высокой посадкой щегольнула в Дубае

На этот раз Алсу поделилась кадрами из Дубая. Она красовалась на террасе роскошного отеля в черной майке и графитовых брюках с высокой посадкой, которые в тренде в этом сезоне. Певица подчеркнула свою изящную фигуру. Она распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Артистка засветила золотые украшения и часы.

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