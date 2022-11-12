Подчеркнула изящную фигуру: Алсу в майке и модных брюках с высокой посадкой щегольнула в Дубае

Алсу

Алсу. Фото: соцсети звезды

Певица проводит отпуск в ОАЭ. Она предстала в элегантном наряде на новых фото.

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она прославилась, когда была совсем юной. Певица уже давно завоевала любовь поклонников. Примечательно, что она успела стать женой бизнесмена Яна Абрамова и родить троих детей: Микеллу, Сафину и Рафаэля. При этом артистка продолжает выступать. Она регулярно снимается для телевизионных передач. 

Не так давно Алсу отправилась отдыхать в Дубай. Она проводит время со своей подругой Жанной Мартиросян. Вечерами певица наряжается в элегантные платья. Она также каталась на яхте, представ в простой футболке.

На этот раз Алсу поделилась кадрами из Дубая. Она красовалась на террасе роскошного отеля в черной майке и графитовых брюках с высокой посадкой, которые в тренде в этом сезоне. Певица подчеркнула свою изящную фигуру. Она распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Артистка засветила золотые украшения и часы. 

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Алсу. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная певица. Алсу получила множество комплиментов. «Куколка», «Как можно быть такой красоткой всегда», «Какая вы шикарная», «Господи, какая вы хорошенькая», «Само совершенство», — прокомментировали пост подписчики.

Алсу. Фото: соцсети звезды

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