Подчеркнула изящную фигуру: Алсу в майке и модных брюках с высокой посадкой щегольнула в Дубае

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она прославилась, когда была совсем юной. Певица уже давно завоевала любовь поклонников. Примечательно, что она успела стать женой бизнесмена Яна Абрамова и родить троих детей: Микеллу, Сафину и Рафаэля. При этом артистка продолжает выступать. Она регулярно снимается для телевизионных передач.
Не так давно Алсу отправилась отдыхать в Дубай. Она проводит время со своей подругой Жанной Мартиросян. Вечерами певица наряжается в элегантные платья. Она также каталась на яхте, представ в простой футболке.
На этот раз Алсу поделилась кадрами из Дубая. Она красовалась на террасе роскошного отеля в черной майке и графитовых брюках с высокой посадкой, которые в тренде в этом сезоне. Певица подчеркнула свою изящную фигуру. Она распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Артистка засветила золотые украшения и часы.
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Алсу. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная певица. Алсу получила множество комплиментов. «Куколка», «Как можно быть такой красоткой всегда», «Какая вы шикарная», «Господи, какая вы хорошенькая», «Само совершенство», — прокомментировали пост подписчики.
Алсу. Фото: соцсети звезды