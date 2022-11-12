«Ну что за куколка с формами богини»: Клава Кока прикрыла грудь перьями, «зажигая» на концерте

Клава Кока является популярной исполнительницей. Она уже давно выступает на сцене и успела спеть дуэтом со многими коллегами, включая Александра Ревву. Певица подписала контракт с крупным лейблем, выпустила несколько хитов и теперь даже занимает кресло члена жюри в шоу «Маска. Танцы».
Недавно Клава сообщила, что получила предложение руки и сердца. Она не стала говорить, какой ответ получил жених, но похвасталась кольцом с бриллиантом. Примечательно, что певица продолжает наряжаться. Зачастую она хвастается дерзкими нарядами, которые подчеркивают достоинства ее фигуры.
Кока накануне выступила в Санкт-Петербурге. Она исполнила свои хиты. Певица предстала на публике в мерцающих джинсах с люрексом и топе с перьями. Она подчеркнула свои пышные формы, а грудь визуально сделала больше из-за объемного топа. Блондинка сразила публику. Все зрители в зале ей подпевали.
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Певица получила множество комплиментов. Клава смогла впечатлить их своим молодежным образом с изюминкой. «Ну какая красотка», «Ох, какие формы», «Шикарно выглядишь», «Ой, рельеф живота просто бомческий», «Ну что за куколка с формами богини», «А где проживают такие принцессы?» — стали писать подписчики.