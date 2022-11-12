«Ну что за куколка с формами богини»: Клава Кока прикрыла грудь перьями, «зажигая» на концерте

Кока накануне выступила в Санкт-Петербурге. Она исполнила свои хиты. Певица предстала на публике в мерцающих джинсах с люрексом и топе с перьями. Она подчеркнула свои пышные формы, а грудь визуально сделала больше из-за объемного топа. Блондинка сразила публику. Все зрители в зале ей подпевали.

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