«Существо, забирающее в замки с гаргульями молодых мужчин»: Пугачевой отвесили обидную оплеуху

После переезда в Израиль Алла Пугачева столкнулась с волной жесткой критики. Примадонну пристыдили за то, что она сбежала за границу, а не поддержала родную страну в сложное время.

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По мнению Романа Худякова, из-за побега с родины звезда лишилась своей многомиллионной армии поклонников.