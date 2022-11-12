«Существо, забирающее в замки с гаргульями молодых мужчин»: Пугачевой отвесили обидную оплеуху

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press 

Примадонну раскритиковал Роман Худяков.

После переезда в Израиль Алла Пугачева столкнулась с волной жесткой критики. Примадонну пристыдили за то, что она сбежала за границу, а не поддержала родную страну в сложное время.

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По мнению Романа Худякова, из-за побега с родины звезда лишилась своей многомиллионной армии поклонников.

«Сама Алла представляет, кем она стала для российской публики? Ненависти нет. Напрасно она упрекала в ней "рабов" и "холопов". 

Она — призрак светлого советского прошлого, который превратился в живое, но потустороннее существо, забирающее в замки с гаргульями в деревнях молодых мужчин. Теперь, к кому ни прикоснется, на того сыплются проклятия», — заявил экс-депутат.

Напомним, сначала поклонники были уверены, что певица вернется в Россию. Однако недавно Алла Борисовна забрала документы детей из школы и выставила на продажу свой особняк-замок.

Роскошную недвижимость оценили в миллиард рублей.

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