«Вручила черную метку»: как Пугачева подставила Zivert

Накануне Алла Пугачева посетила концерт Юлии Zivert в Тель-Авиве. Примадонна пришла в восторг от выступления певицы и сообщила об этом в соцсети.

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По мнению Романа Худякова, таким поступком артистка разрушила карьеру молодой коллеги в России.

«Пугачева вручила Zivert черную метку. Сегодня иначе любую похвалу от нее не назовешь. Публика сразу преисполнилась к Zivert глубоким презрением.

Ее карьере в России нанесен удар. Она может и не продолжится вовсе. Притом, что многие россияне любили эту исполнительницу и даже выделяли среди множества эстрадных поп-певичек», — высказался экс-депутат в соцсети.