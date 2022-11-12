«Вручила черную метку»: как Пугачева подставила Zivert

Накануне Алла Пугачева посетила концерт Юлии Zivert в Тель-Авиве. Примадонна пришла в восторг от выступления певицы и сообщила об этом в соцсети.
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По мнению Романа Худякова, таким поступком артистка разрушила карьеру молодой коллеги в России.
«Пугачева вручила Zivert черную метку. Сегодня иначе любую похвалу от нее не назовешь. Публика сразу преисполнилась к Zivert глубоким презрением.
Ее карьере в России нанесен удар. Она может и не продолжится вовсе. Притом, что многие россияне любили эту исполнительницу и даже выделяли среди множества эстрадных поп-певичек», — высказался экс-депутат в соцсети.
Напомним, после переезда в Израиль Пугачева столкнулась с волной жесткой критики. Примадонну пристыдили за то, что она сбежала за границу вместо того, чтобы поддержать родную страну в сложное время.