«Еще и маслом намазала»: Ольга Бузова в леопардовом боди блеснула налившей грудью на камеру (видео)

Ольга Бузова давно стала популярной телеведущей. Она уже покинула шоу «Дом-2», но ведет новые передачи. Артистка не скрывает, что любит быть в центре внимания. В этом году она дважды ездила на съемки в Африку. Телеведущая каждый раз предстает в ярких образах. Недавно она отметилась в жакете оверсайз и туфлях с бантами.
На этот раз Ольга приехала на съемки. В последнее время часто обсуждают ее фигуру в соцсетях. Артистка уже не раз опровергала слухи о беременности. Также она не перестает облачаться в наряды, которые едва скрывают ее формы, за что хейтеры ее критикуют.
А на этот раз Бузова покрасовалась в гримерке в леопардовом боди с открытыми бедрами и рукавами-фонариками. Облегающий лук подчеркнул прелести ее фигуры. Она повиляла бедрами на камеру, а также блеснула пышным бюстом, который переливался из-за масла для тела. Образ дополнил высокий хвост.
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Поклонники заметили, что фигура Ольги преобразилась. Многие удивились тому, каким стал ее бюст. Хотя сама артистка не раз назвала свою грудь «странным предметом, который то есть, то нет».
«Огнище, а не наряд», «Ого, а откуда такое декольте», «Загар такой, словно в солярии спала», «Еще и маслом намазала»«, «Все и так заметили, что грудь появилась», «Близняшки здороваются», — стали писать подписчики.