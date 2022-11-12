Лишилась миллионов: сколько зарабатывает бросившая Россию Земфира

Последние годы Земфира часто говорила, что больше не хочет выступать. Однако, похоже, после переезда за границу певица изменила свое решение.

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9 октября стартовал зарубежный тур звезды. Он начался с кипрского Лимасола и продолжился в Тель-Авиве, Стамбуле, Праге, Гамбурге, Берлине, Париже, Гааге и Лондоне.

Вместимость залов, которые собирает Земфира, не доходит до трех тысяч человек, тогда как в России артистка выступала на лучших площадках. Например, в 2016-м году она собрала полный «Олимпийский» на 35 тысяч человек.