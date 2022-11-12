Убытки колоссальные! Сколько зарабатывает сбежавший за границу Галкин*

После переезда за границу Максим Галкин* не забросил карьеру и стал активно гастролировать. Шоумен начал тур с Израиля, а продолжил в Прибалтике, Океании и США.

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Если в Москве юморист мог выступать в «Крокус Сити Холле», вместимостью 6200 человек, и региональных филармониях, вместимостью порядка 1000 человек, то за границей он собирает куда более скромные залы.

Например, по информации РИА Новости, на 3 марта запланирован его концерт в Далласе в Granville Arts Center. Площадка рассчитана на 720 мест, а стоимость билетов варьируется в пределах 95-185 долларов (5,8-11,3 тысячи рублей).