«Пыталась наложить на себя руки»: Надя Ручка откровенно рассказала, как пережила изнасилование

Надя Ручка призналась, что дважды стала жертвой изнасилования. Впервые это произошло, когда солистке «Блестящих» было 18 лет. Тогда она училась в Москве и приехала в родной город на каникулы.
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Во второй раз трагедия случилась через полтора года с другим молодым человеком, который употребил запрещенный препарат и набросился на девушку.
После насилия Надя долго не могла прийти в себя. Она перестала общаться с друзьями и начала выпивать.
«Мужчины для меня умерли в одночасье все. От алкоголя я не пьянела. Несколько раз пыталась наложить на себя руки», — рассказала звезда в эфире программы «Секрет на миллион».
К счастью, со временем певица оправилась от случившегося. Сейчас она счастлива в браке с менеджером нефтяной компании Денисом Боярко. У пары подрастает сын Лев.