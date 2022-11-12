«Пыталась наложить на себя руки»: Надя Ручка откровенно рассказала, как пережила изнасилование

Надя Ручка призналась, что дважды стала жертвой изнасилования. Впервые это произошло, когда солистке «Блестящих» было 18 лет. Тогда она училась в Москве и приехала в родной город на каникулы.

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Во второй раз трагедия случилась через полтора года с другим молодым человеком, который употребил запрещенный препарат и набросился на девушку.

После насилия Надя долго не могла прийти в себя. Она перестала общаться с друзьями и начала выпивать.