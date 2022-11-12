«Я не так представляла свой первый раз»: Надя Ручка с ужасом вспомнила об изнасиловании

Надя Ручка не часто откровенничает о своей жизни. Однако в эфире шоу «Секрет на миллион» солистка «Блестящих» неожиданно сделала очень личное признание. Певица рассказала, что в юности дважды становилась жертвой изнасилования.

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Впервые это произошло, когда Наде было 18 лет. Тогда она училась в Москве и приехала в родной город на каникулы. Там ее встретил молодой человек, который ухаживал за ней в 11 классе.