«Я не так представляла свой первый раз»: Надя Ручка с ужасом вспомнила об изнасиловании

Надя Ручка не часто откровенничает о своей жизни. Однако в эфире шоу «Секрет на миллион» солистка «Блестящих» неожиданно сделала очень личное признание. Певица рассказала, что в юности дважды становилась жертвой изнасилования.
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Впервые это произошло, когда Наде было 18 лет. Тогда она училась в Москве и приехала в родной город на каникулы. Там ее встретил молодой человек, который ухаживал за ней в 11 классе.
«Он был из группировки местной, 90-е годы. Я общалась с ним, потому что было страшно. Мы посидели в кафе. Потом он повез меня домой и захотел остановиться. Я упиралась, как могла. Я просила, чтобы он так не делал, я не так представляла свой первый раз в жизни», — вспомнила Надежда.
Второй страшный случай произошел через полтора года в том же родном городе вокалистки. Она общалась с молодым человеком, который однажды употребил запрещенный препарат и набросился на нее.
«Он менялся на глазах, лез ко мне. А потом говорит: „Я тебя сейчас с балкона выкину! Или будет по-моему, или ты вылетишь отсюда“. Я тихо плакала, не орала, мысль была одна — надо выйти, надо сохранить жизнь», — поделилась Ручка.